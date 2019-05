Tramonta ufficialmente per la Roma una delle piste che conduceva al possibile successore in panchina di Claudio Ranieri. José Bordalàs, tecnico del Getafe rivelazione dell'ultima stagione in Liga, ha infatti prolungato il suo contratto con la formazione madrilena fino a giugno 2022. Nei giorni scorsi, il suo nome era stato accostato con forza al club giallorosso come soluzione straniera alternativa a quella di Paulo Fonseca e alle candidature italiane di Giampaolo e De Zerbi.



L'emittente spagnola Cadena Cope aveva addirittura riferito di contatti esplorativi da parte della Roma, costretta a questo punto a incassare un altro "no", dopo quelli di Conte e Gasperini.