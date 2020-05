La Roma tiene d’occhio il nome di Nahuel Bustos, giovane attaccante argentino che piace ai giallorossi, così come al Valencia e non solo. Oltre a Kean, Petrachi studia il possibile affare per il classe ’98 che potrebbe presto lasciare casa sua. L’agente del talento in forza al Talleres, prima squadra del ‘Flaco’ fino a 13 anni fa, ha parlato del futuro di Bustos: “Parliamo di un 9 che si muove molto, letale nella finalizzazione e con una grande tecnica. Uno che non si nasconde nelle partite che contano – ha detto Ignacio Campos al portale spagnolo ‘TF20’ -. Mercato? In questo momento ci sono solo sondaggi, ma Nahuel è pronto per il grande salto in Europa e per una squadra importante. Non ci sono dubbi”.