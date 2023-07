Il Torino ha acquistato a a titolo definitivo dalla Roma l'attaccante della Primavera, Cristian Padula (classe 2004).



Primo contratto da professionista per i giovani granata Dellavalle, Njie e Savva.

Prestiti in Serie C per il portiere Passador al Rimini e la punta Caccavo alla Pergolettese.