Cancellato, letteralmente. Il “signor” Matic (come lo ha ribattezzato Mourinho) ha tradito la Roma, e i tifosi non glielo perdonano. A pochi minuti dal fischio finale di Roma-Salernitana è stato immortalato un bambino accompagnato dal padre che aveva comprato la maglia di Matic prima ovviamente della cessione del Rennes. Papà e figlio hanno deciso di cancellare il nome del centrocampista facendo una 'X' con lo scotch nero. La foto sta diventando virale e arriverà sicuramente anche agli occhi dello stesso Matic. Il serbo si è trasferito al Rennes e ieri Mourinho ha lanciato una 'frecciatina' in conferenza stampa: "Se vuole dire qualcosa lo dirà il signor Matic". Una doccia gelata per tutti poiché l'ex Chelsea in poco tempo era diventato un idolo.