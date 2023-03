Paulo Dybala è diventato da subito uno degli uomini chiave della Roma. Le sue performance non stanno passando inosservate, neppure all’estero. Secondo Fichajes, l’Atletico Madrid è interessato all’argentino, sfruttando la clausola per l’estero di 12 milioni. Tuttavia, il club giallorosso non ha intenzione di privarsene.