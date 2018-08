Secondo amaranta.it, Joseph Perfection Bouasse Ombiongo, centrocampista di proprietà della Roma, è attualmente in prova al Livorno di Cristiano Lucarelli. Il giovane classe '98, dopo aver militato nella Primavera di Alberto De Rossi, è stato mandato lo scorso anno in prestito al Vicenza per farsi le ossa nel campionato di Serie B.