L’ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza della Roma è quello del texano Bryan Reynolds, terzino destro del FC Dallas, squadra della MLS, come riporta Il Tempo. Per il laterale difensivo, i giallorossi hanno già presentato una proposta ufficiale da 7,5 milioni di euro, un’offerta decisamente allettante per un classe 2001. Reynolds, seguito con interesse anche da Marsiglia, Milan, Juventus e Lione, è cresciuto nel settore giovanile della società giovanili, con la quale ha fatto il proprio debutto nel 2019. Il diciannovenne ha un contratto fino al 2024 e già da cinque anni è nel giro delle giovanili delle nazionali USA.