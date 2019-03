La Roma è al lavoro per 'vestire' di giallorosso Marco De Sisti, figlio del celebre Giancarlo, noto a tutti come Picchio. Secondo VoceGialloRossa.it, infatti, il figlio d'arte è il candidato numero 1 per diventare Responsabile dell'Area Scouting. Ora al Manchester United, De Sisti jr è in pole per l'area scout romanista.