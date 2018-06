La Roma di Monchi non si ferma più. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Coric, Marcano, Cristante e Kluivert, i giallorossi sono a un passo da William Bianda, difensore classe 2000 del Lens. Secondo Sky Sport, l'operazione è in via di definizione per quattro milioni di euro, col giocatore pronto a firmare un contratto fino al 2023.



NUOVO UMTITI - Centrale dal buon fisico e di piede sinistro, Bianda ricorda a molti Samuel Umtiti. Nato e cresciuto nel Lens, durante l'ultima stagione il giovane francese ha esordito con la prima squadra, collezionando cinque presenze in Ligue 2 e due in Coppa di Francia. Bianda è anche un punto fermo delle nazionali giovanili francesi e ha giocato nell'Under 16, 17 e - ora - 18.