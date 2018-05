La Roma continua a lavorare in vista della prossima stagione. In attesa di definire l'affare Coric, centrocampista classe 1997 della Dinamo Zagabria, il club giallorosso continua la ricerca di un esterno d'attacco da inserire nell'organico a disposizione di Eusebio Di Francesco. Con lo spostamento di Patrik Schick nel ruolo di attaccante centrale, il club giallorosso va a caccia di un'alternativa a Under, El Shaarawy e Perotti per completare il reparto avanzato.



OBIETTIVI - Nel mirino del direttore sportivo Monchi c'è Talisca, centrocampista offensivo brasiliano di proprietà del Benfica e in prestito al Besiktas. Il club turco difficilmente riscatterà Talisca, con la Roma che è pronta ad approfittarne mettendo sul piatto 30 milioni di euro. Una cifra giudicata troppo bassa dai lusitani, che ne chiedono altri 10. La concorrenza non manca, con il Valencia che continua a osservare la situazione. Il 24enne non è l'unico obiettivo: lo spagnolo ha messo gli occhi anche su Tadic e Kluivert. Il serbo è in uscita dal Southampton e potrebbe lasciare la Premier per meno di 15 milioni di euro, mentre è più complicata la pista che porta all'olandese: dalla Juventus alla suggestione Barcellona, mezza Europa segue il 19enne. Resta in piedi anche l'ipotesi Ziyech, esterno dell'Ajax, osservato dal vivo in questa stagione da alcuni emissari giallorossi.



ITALIANI - In estate può tornare di moda il nome di Domenico Berardi. Il calciatore del Sassuolo, che piace anche al Milan, è un pupillo del suo ex allenatore Di Francesco. Dopo una stagione con più ombre che luci, il classe 1994 è chiamato al definitivo salto di qualità e potrebbe cambiare aria, tornando alla corte del tecnico abruzzese. L'altro nome caldo è quello di Simone Verdi. Dopo aver rifiutato il Napoli a gennaio, il 25enne (che piace anche all'Inter) lascerà il Bologna in estate. La dirigenza giallorossa ha avviato i contatti con l'entourage del calciatore e continua a lavorare sottotraccia per strapparlo alla concorrenza.