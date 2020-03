Andrea Silipo, attaccante di proprietà della Roma in prestito al Palermo, parla del suo futuro al Corriere dello Sport: “Alberto De Rossi? Primo anno sette presenze, poi sei mesi senza un solo minuto. Niente di personale, ogni allenatore ha le sue idee. Ritornare? Non dipende da me. E comunque un ragazzo della mia età pensa sempre alle grandi squadre e a diventare famoso. In questo caso mi sento al sicuro. Con la Roma o con il Palermo mi sentirei in Paradiso”.