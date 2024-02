Roma: un ex difensore torna a giocare

Non tutti ricorderanno Mapou Yanga-Mbiwa, eroe del derby vinto contro la Lazio per 2-1 nel 2015, poi meteora . Secondo quanto riporta Sky Sport il difensore francese classe 1989, avrebbe trovato un nuovo club dopo quattro anni. Sarebbe infatti diretto all’Istres, club di quinta divisione francese.



I DETTAGLI - Storia piuttosto controversa la sua: la Roma lo prelevò dal Newcastle nel 2014, dopo un inizio soddisfacente, con punto più alto appunto quel famoso derby del 2015, si è via via perso per strada ed è poi sparito dai radar. Il club capitolino lo girò poi al Lione per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Coi francesi restò fino al 2020,però il contratto non gli venne rinnovato e finì quindi negli svincolati. Adesso sembra invece far ritorno in Francia in quinta divisione dopo quattro anni di inattività. Il calciatore debuttò anche in nazionale maggiore nell’agosto del 2012, registrando però solamente 4 presenze con la maglia dei Bleus.