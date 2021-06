Sami Khedira, ex centrocampista di Juventus e Real Madrid, parla a Marca, soffermandosi su José Mourinho, nuovo allenatore della Roma e sua guida tecnica in Spagna: "La Spagna ci aveva appena eliminati dal Mondiale in Sudafrica e io ero giù di morale. Eravamo tutti molto tristi, perché quella generazione meritava una finale. Questa cosa mi ha toccato, non usciva dalla mia testa e improvvisamente ho ricevuto una chiamata. “Sami, il Real ti vuole bene e ti chiamerà Mourinho”. È un fottuto scherzo, ho pensato. Non sono per queste cose ora. “Ti chiamerà Mou”, insistette. “Andrai al Real Madrid!” Ha cambiato tutto il mio corpo all’improvviso. Ero molto nervoso e la mia principale preoccupazione era l’inglese, perché a quel tempo non lo parlavo. Ero nervoso… Così Mourinho mi ha chiamato e gli ho chiesto se potevamo parlare per sms! Rise e disse sicuro. Mi ha detto che mi voleva per il Real. E quella conversazione ha cambiato la mia carriera. Mourinho è la cosa migliore che mi sia capitata…".