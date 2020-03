Matteo Cardinali, portiere classe 2001, secondo Il Corriere dello Sport, l'anno prossimo sarà promosso a tutti gli effetti terzo portiere, con Fuzato che andrà a giocare in prestito. Già quest'anno Cardinali si è allenato ed è stato in panchina coi grandi, ai tempi di Di Francesco è anche andato in tournée negli Stati Uniti.