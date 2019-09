La Roma e Smalling hanno segnato il gol più bello. La campagna per i bambini scomparsi lanciata dal club dall’inizio dell’estate in collaborazione con ‘Missing People‘ ha ottenuto un altro successo. L’annuncio della notizia del ritrovamento di un quarto bambino è arrivata direttamente dal club giallorosso via Twitter: “Un quarto bambino scomparso è stato ritrovato! Oggi la Roma è stata informata da Missing Child Kenya che una bimba keniota di 8 anni, apparsa nel video dell’annuncio di Chris Smalling, è stata trovata sana e salva“. Pochi minuti dopo, è arrivato anche il commento di Chris Smalling: “Notizia incredibile! Da padre, sono contentissimo di sapere che questa bambina presente nel video del mio annuncio si è riunita ai suoi cari. Speriamo di poter aiutare molti altri bambini a trovare le loro case”.