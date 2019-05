David Pizarro, e centrocampista della Roma, parla a Rete Sport, dicendo al sua sull'addio di De Rossi: "Mi dispiace per Daniele. Nessuno tra quelli che contano nella Roma è stato presente con lui. Con quel carattere e quella storia, meritava altro. Chi poteva aspettarselo. Al di là dell’età, De Rossi è uno che serve sempre, anche se gioca 20 partite l’anno. Tutti conosciamo la sua importanza da uomo spogliatoio. Ci sono giocatori che nel tempo si guadagnano maggior rispetto e De Rossi è certamente tra questi. Si è guadagnato sul campo e fuori il diritto di decidere quando smettere e come farlo. Lui dovrebbe poter fare come vuole".