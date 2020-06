Michael Konsel, ex portiere della Roma, parla al Corriere dello Sport di Nicolò Zaniolo, che i giallorossi potrebbero essere costretti a cedere per questioni economiche: “Nicolò è un nuovo giovane Totti. E’ un giocatore diverso dagli altri, è speciale. Lui ha qualcosa di Francesco, sia in campo che fuori. Ha quel carisma che piace ai tifosi, quella sintonia che in pochi riescono ad avere con l’ambiente giallorosso. Proprio per questo Petrachi non può cederlo, non deve cederlo. Zaniolo è il cuore pulsante della squadra, come lo erano da giovani Totti e Giannini: rappresenta una nuova speranza”.