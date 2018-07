La Roma ha tra le mani il "nuovo Pjanic": è quanto riportato sulle pagine del Corriere dello Sport dove si esalta un talento cresciuto nel vivaio giallorosso, già protagonista con la Primavera e con l'Italia Under 17. E' un giovane centrocampista (classe 2001) da coltivare per Eusebio Di Francesco: “Una scommessa? Porta il nome di Alessio Riccardi. Ha un numero sulle spalle, il dieci, che a Roma è un peccato solo nominare. Ha 17 anni. Diventerà quello che è? Per me, nel giro di 2-3 anni, sarà più forte di Pjanic”.