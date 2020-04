Allenare la Roma a 30 anni, seppur nelle giovanili, non è da tutti. Eppure "ha le caratteristiche di un predestinato", raccontano a Trigoria. Si chiama, è uno dei segreti nelle 'famose' giovanili giallorossi che producono talenti, prospetti, uomini del futuro. "Uno così alla sua età in panchina non si vede praticamente mai", giurano gli addetti ai lavori. Sì perchénella scorsa stagione proprio quando sembrava una 'covata' non così valida. E invece, si vince e si fanno spuntare talenti: "Tutti a Trigoria sapevano di mettersi dentro casa un tecnico preparato, ma nessuno immaginava che si sarebbe ambientato così velocemente".Tanrivermis a soli 29 anni è stato; il destino racconterà se potrà farcela, alla Roma sta dimostrando di avere un potenziale importante. A Istanbul ha lavorato al Galatasaray come osservatore, match analyst, tecnico nel settore giovanile e infine assistente di Cesare Prandelli e Igor Tudor in prima squadra. Fatih Terim stravede per lui. Dopo l’esonero di Tudor è stato in Inghilterra, Portogallo e Germania per studiare e aggiornarsi:, preparazione tecnica, tattica e umana di spessore. Niente male alla sua età. Anzi: il connazionalee dopo la conquista dello scudetto gli ha postato i suoi auguri social: "Sei il turco di maggior successo della Roma".La sua mentalità? Tanrivermis è sempre stato chiaro: "Io credo che nel calcio, così come nella vita, chi lavora sempre e non molla mai può sempre riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Davanti a noi ci sono continuamente ostacoli o sfide sempre nuove ma attraverso", questo è il segreto del turco giovanissimo arrivato nell'anonimato e diventato protagonista nel settore giovanile.