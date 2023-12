Oggi la Roma è tornata a lavoro a Trigoria dopo l'impegno europeo di ieri sera contro il Servette. Seduta di lavoro in vista della sfida di domenica contro il Sassuolo di Dionisi. Era in dubbio la presenza di Mancini che non ha disputato il match restando in panchina per un piccolo problema fisico, ma oggi era regolarmente in gruppo insieme al compagno di reparto Kumbulla, atteso per il ritorno in campo tra qualche settimana.