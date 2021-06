Gerson, centrocampista ex Roma e Fiorentina, si è saputo rilanciare al Flamengo, vincendo una Copa Libertadores, e ora è pronto a rientrare in Europa dalla porta principale. Come scrive O Globo, il Marsiglia sta per chiudere per il brasiliano, con un'offerta da 30 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale sulla futura rivendita (il 20%) riservata al club rubro negro.