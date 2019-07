La firma materiale non è ancora arrivata, ma nelle prossime ore Bruno Conti siglerà il nuovo contratto che lo legherà alla Roma per altri tre anni: resterà responsabile delle Academy, come riportaLa Gazzetta dello Sport. Continua così, dopo 25 anni, l’avventura dirigenziale di Conti, uno dei simboli della storia giallorossa. Portò a Trigoria De Rossi, Aquilani e centinaia di giocatori dal 1994 fino al 2005, quando con Rosella Sensi iniziò ad occuparsi anche della prima squadra, prendendo l’ultimo allenatore capace di vincere a Roma, ovvero Luciano Spalletti.