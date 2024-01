Roma, piomba una big su Llorente

Il PSG si guarda attorno alla ricerca di un difensore per coprire l'infortunio di Milan Skriniar. Il centrale ex Inter rimarrà fuori a lungo, motivo per cui i parigini hanno bisogno di rinforzarsi. Come riportato dai media francesi, l'occhio cade su Diego Llorente della Roma. Il giocatore spagnolo è in prestito dal Leeds.