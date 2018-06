Per l’Uefa, ora la Roma è a posto. Come riporta Fabio Licari su gazzetta.it, sono arrivate le sentenze e i giudizi sul fair play finanziario. Nonostante il mancato pareggio nel bilancio dello scorso 30 giugno, ai giallorossi basterà una cessione per rientrare nei parametri Uefa, ma già ieri la commissione Uefa ha chiuso il “settlement”, da domani i giallorossi sono, per esempio, come la Juve.