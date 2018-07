Secondo Sky Sport, la Roma si è praticamente aggiudicata l'esterno brasiliano Malcom e sta chiudendo anche per il portiere svedese Olsen, con il quale ha già trovato l'accordo e manca solo quello tra le società, con il Copenhagen che chiede 6 milioni in più rispetto all'offerta della Roma. Inoltre Monchi vorrebbe regalare a Di Francesco un centrocampista centrale di livello; il sogno resta N'Zonzi. Se così fosse il primo indiziato per lasciare la squadra giallorossa sarebbe Maxime Gonalons.