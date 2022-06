La Roma sta valutando l'addio di Nicolò Zaniolo e con il giocatore che vuole solo la Serie A si stanno aprendo spiragli soltanto per Milan e Juve per tesserarlo. Il club giallorosso valuta contropartite tecniche e secondo il Corriere dello Sport ce n'è una per ognuno dei due club gradita a Mourinho. Si tratta di Pobega per i rossoneri e di Arthur per i bianconeri, ma con entrambi si dovranno fare valutazoni differenti per quello che riguarda la parte cash dell'operazioni per cui l'Inter vanta ancora il 15% sulla rivendita.