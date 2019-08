, tra la prima di campionato vinta col Sassuolo e il ritorno dei preliminari di Europa League contro il Wolverhampton. Dopo le parole di Walter Mazzarri sulla situazione , sono arrivate anche quelle del presidente dei granata, che ha contrattaccato dopo che l’allenatore aveva rivelato che Nkoulou ha fatto sapere di non voler giocare perché “distratto”. Cairo ha replicato così, senza mezzi termini: “, a saperlo avremmo preso uno o due gol in meno col Wolverhampton. Ho detto a inizio mercato che tengo tutti i giocatori e così farò, quindi Nkoulou rimane con noi. Avrà pure altre idee ma ha un contratto con noi”.- Ma non è tutto, perché il presidente del Torino ha poi spiegato il clima che si è venuto a creare con la Roma dopo il passaggio del direttore sportivo Gianluca Petrachi in giallorosso. “- ha spiegato Cairo -,ho ricevuto l’agente di Nkoulou a Forte dei Marmi solo 10 giorni fa, ho accettato anche di mettere una clausola rescissoria, gli avrei migliorato lo stipendio. Niente da fare, poi viene fuori con questo comportamento assurdo”.La Roma non intende perdere tempo a trattare con Cairo che chiede 30 milioni per il centrale, per questo già da oggi riprenderanno i- Il difensore classe 1994 dal suo canto è stato chiaro:Manca però l’intesa tra i due club, coi bianconeri che avevano chiesto alla Roma i due classe 2001 della Primavera Alessio Riccardi e Devid Bouah, con i giallorossi che hanno fatto muro sul secondo inserendo, insieme al centrocampista, lo sloveno classe '99 Zan Celar, attualmente in prestito al Cittadella. I due giovani baby andrebbero alla Juventus a titolo definitivo eJuventus e Roma devono trovare un accordo sulla parte economica, l'obiettivo dell'ultima settimana di mercato è quello di stringere la forbice - ampia - che c'è tra domanda e offerta: Paratici vuole più di 20 milioni cash, indipendentemente dalla valutazione dei due giovani, i giallorossi non vogliono metterne più di 10 sul piatto.