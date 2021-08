Ieri è stata una giornata speciale per José Mourinho. A Ferragudo, un borgo di pescatori vicino a Portimao, è stata inaugurata una via intestata al papà scomparso nel 2017 e nato proprio lì. L’allenatore della Roma ha dichiarato: “Il Portogallo è bellissimo e Ferragudo è il Portogallo. Una giornata commovente per me“.