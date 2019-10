La Roma è tornata al lavoro questa mattina in vista della gara che l'attende tra poco più di 48 ore in casa dell'Udinese. Chi non ha giocato contro il Milan ha lavorato in campo mentre il resto del gruppo si è limitato alla palestra. Rientro in gruppo per Cengiz Under, sempre più vicino al rientro. Il turco finirà tra i convocati di mercoledì con l'Udinese anche se difficilmente avrà modo di giocare.