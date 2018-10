Si allunga la lista di pretendenti per Cengiz Ünder. Bayern Monaco e Barcellona si sono già fatte avanti, ma gli ultimi rumour di mercato lasciano pensare a un’altra plusvalenza record per i giallorossi: l’Arsenal avrebbe offerto ben 70 milioni di euro (contro una valutazione di 50) per avere il turco già a gennaio. Una proposta monstre che ha fatto breccia nella betting list di Sisal Matchpoint, nella quale è subito apparsa la possibilità di puntare su Ünder ai Gunners nella prossima finestra di mercato. Una possibilità, tra l’altro, anche abbastanza concreta: il suo passaggio all’Arsenal è dato a tre volte la scommessa, la stessa quota o quasi offerta per Cristiano Ronaldo capocannoniere in Serie A.