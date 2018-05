Stop per Cengiz Under. L’attaccante turco ha subìto una botta al costato nell’allenamento di oggi ed è costretto a saltare la presentazione della nuova maglia, che era in programma alle 18.30 allo store di via del Corso e che per questo è stata annullata. In dubbio la sua convocazione per l’ultima di campionato contro il Sassuolo. Le sue condizioni verranno monitorate nella seduta di domani mattina e nella rifinitura di sabato.