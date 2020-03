Cengiz Under, esterno offensivo della Roma, parla così a Roma Tv prima della sfida contro il Cagliari: “Abbiamo lavorato bene questa settimana. Vogliamo giocare il nostro calcio di sempre per vincere questa partita. Come mi sento? Io sono sempre pronto per giocare. Sto lavorando bene, sempre di più. Sono sempre pronto per dare il massimo”.