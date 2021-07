Il mercato della Roma si muove con le prime due operazioni in uscita e in particolare con l'addio di Cengiz Under che proprio in queste ore è volato a Marsiglia insieme ai suoi due agenti Mirsad Turkcan e Utku Cenikli, con un jet privato (foto del profilo instagram dell'agente) per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto con il suo nuovo club.



LE CIFRE - Il fantasista turco lascia la Roma dopo 4 anni in prestito con obbligo di riscatto per circa 8 milioni di euro complessivi a cui si aggiungerà il 20% sulla cifra della futura rivendita del suo cartellino. Un'operazione che genererà comunque una piccola plusvalenza di circa 5 milioni di euro per il bilancio della Roma.



POI PAU LOPEZ - Anche Pau Lopez è pronto in settimana a volare a Marsiglia per chiudere l'operazione che lo porterà alla corte di Sampaoli in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto a 13 milioni che si trasformerà in obbligo in base al numero di presenze e in particolare a partire dalla 20esima. Una doppia operazione che dà respiro sia alla lunghissima rosa giallorossa che, in parte, al bilancio giallorosso.