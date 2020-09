Cengiz Under è a un passo dalla Premier League. Dopo aver sfiorato il Napoli il turco ha detto sì al Leicester al termine di una stagione decisamente complicata. Mancava l'accordo economico con la Roma che sarebbe arrivato oggi sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni e obbligo di riscatto a 25. Per l'attaccante è previsto un quadriennale da 2,8 milioni. L'accordo potrebbe essere ratificato in serata con lo scambio di documenti.