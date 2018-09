Cengiz Under, esterno offensivo della Roma, parla a Sky Sport, partendo dal premio ricevuto come miglior giocatore turco all'estero: "Sono uno dei tre-cinque giocatori turchi che giocano all’estero, in Europa, e sono molto contento di questo. Giocare all’estero è sempre stato uno dei miei obiettivi e spero che la mia storia in Europa continui ancora. Il mio obiettivo è quello di arrivare sempre più in alto".



ESPERIENZA IN ITALIA - "Da gennaio ho dimostrato di essere un’altra persona e con il gol di Verona si è verificato quello che ho sempre pensato, ovvero che dopo la prima rete sarebbero arrivate le altre. È stato così e poi ho fatto 8 gol, quindi sono molto orgoglioso e contento di quello che ho fatto. Quest’anno spero di riuscire a fare ancora meglio. Quello è stato un momento importante sia per me che per la squadra".