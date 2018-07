Cengiz Under, esterno offensivo della Roma, parla a Roma Tv dal ritiro giallorosso: "Siamo ovviamente un pochino stanchi. Ci siamo impegnando, questo periodo è necessario e quindi andiamo avanti a lavorare. Come è andata la vacanza? Volevo tanto andare ai mondiali e sono stato molto triste. Nei prossimi anni vorrei realizzare questo obiettivo, ho seguito alcune partite ma non tutto".



SU SALAH - "Chi è più veloce? "Difficile fare paragoni con lui, è un giocatore molto forte. Sono stato contento di prendere il suo posto e spero di poter continuare a migliorare ma è difficile fare paragoni. Io sono abbastanza veloce ma lui di più".



SUL RAPPORTO COL MISTER - "Il mister mi ha sempre dato fiducia e questo è stato molto importante per me".



SUL RITIRO - "Chi mi ha impressionato di più? Sarebbe giusto dare un nome. Hanno tutti lavorato per venire qui, sono sicuro daranno il proprio meglio. Pastore ha giocato in grandi squadre, spero possa fare tanti assist, è incredibile".