L’errore madornale contro ilche è costato il primo posto nel girone dipotrebbe essere una delle ultime cartoline del viaggio dialla. Non è un segreto, infatti, che il turco interessi a molti club europei pronti a investire una bella somma per aggiudicarselo.Il ds spagnolo ha pure smentito la possibilità immediata che Under possa rinnovare ed adeguare il contratto da “appena” 800 mila euro fisse più bonus.Anche perchénon ha alcuna intenzione di aspettare l’estate per rinforzare il reparto offensivo delche in futuro potrebbe perdere Hazard. Under è nella sua lista, subito dietro aQuest’ultimo costa almeno 50 milioni mentre per il turco romanista potrebbero bastarne dieci in meno magari con l’inserimento di. Comunque una bella plusvalenza per la Roma visto che Cengiz è costato 13,4 di corrispettivo fisso nell’estate del 2017.Alla finestra per Under c’è da tempo ile ingolosito dall’impatto marketing che Cengiz avrebbe sulla folta comunità turca in Germania. In Premier, invece, lo vuole pureche fin qui non ha mosso passi concreti ma che continua a monitorare l’attaccante ritenuto perfetto per il gioco di Emery. Mercato estero quindi mentre in serie A non sembra interessare.Ma Under quanto vale? L’esplosione nella scorsa stagione del turco aveva già attirato l’interesse di alcuni club (vedi Manchester City) ma Monchi ha sempre risposto “No, grazie”. Anche perché convinto che Cencio potesse fare ancora meglio quest’anno e quindi far lievitare ancora di più il prezzo del cartellino. In realtà Under, così come la maggior parte dei suoi compagni, non sta avendo affatto un rendimento da top player.dove aveva iniziato benino salvo poi naufragare col resto della squadra. Meglio in Champions dove ha segnato due gol, anche se pesa tantissimo il clamoroso non gol col Real