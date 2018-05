Cengiz Under, esterno della Roma, è stato intervistato da Bein Sports: “La Juventus ha vinto sette scudetti consecutivi, ma se giochiamo in campionato come abbiamo fatto in Champions possiamo fermare la striscia vincente dei bianconeri. In Italia c’è davvero molta tattica, e bisogna studiare tanto per entrare nei meccanismi di gioco. In Turchia ogni squadra ha il proprio calcio. Il derby? sapevo fosse sentito, ma non pensavo così tanto. C’è davvero una grande atmosfera”.