Cengiz Under e la Roma, si lavora al rinnovo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'esterno offensivo turco, in scadenza nel 2022 e con un ingaggio da 1 milioni di euro, presto incontrerà la dirigenza per ritoccare il suo ingaggio. In rosa solamente Mirante, Bianda, Luca Pellegrini, Zaniolo e Fuzato.