Cengiz Under torna in patria. L'esterno offensivo classe '98 lascia l'Olympique Marsiglia e si accasa al Fenerbahce. Nella giornata di ieri c'è stato l'accoro definitivo tra le parti, ora è arrivata anche l'ufficialità. Sei anni dopo, dunque, l'ex Roma torna in Turchia. E proprio il club giallorosso è stato spettatore interessatissimo della vicenda.



Già, perché al momento della cessione all'OM si era riservata il 20% sulla futura rivendita. Rivendita che c'è stata proprio adesso. E allora la Roma sorride: secondo i media turchi l'operazione costerà 15 milioni al Fenerbahce, dunque circa 3 milioni dovrebbero spettare alla compagine capitolina.