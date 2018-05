Cengiz Under, una delle sorprese di questa stagione della Roma, parla a Sky Sport del suo primo anno in Italia: "E' stato un anno molto speciale per me, perchè prima di tutto siamo arrivati in semifinale, poi abbiamo eliminato il Barcellona con una gara incredibile al ritorno. E' stato un anno molto piacevole e speciale per me, potevamo superare anche il turno contro il Liverpool ma ci sono stati anche due rigori che non sono stati fischiati e quello ha inciso molto sull'andamento della partita. Un rimpianto? Una speranza direi: vogliamo tornare il prossimo anno in semifinale".



IL SOGNO - "Il mio grande sogno era giocare in Champions League e ci sono riuscito,arrivando in semifinale quello che come squadra abbiamo fatto in Europa vogliamo ripeterlo anche in campionato l'anno prossimo e voglio dare il massimo. Quest'anno non siamo andati malissimo, ma voglio sempre migliorare. Uno dei miei sogni è vincere un campionato con questa grandissima squadra. Quella di venire a Roma è stata una delle scelte più belle che ho fatto nella mia vita, secondo me ho fatto la scelta giusta. Sono arrivato qui con un contratto di cinque anni e sono molto felice di stare qui, mi sono adatto molto ai compagni di squadra, quindi per me per il momento non si può parlare di un altro trasferimento. Sono molto felice di essere qui".



SULLA SFIDA COL SASSUOLO - "Siamo sempre concentrati su tutte le partite, ogni gara la affrontiamo alla stessa maniera e siamo pronti anche per questa partita di domenica. Non abbiamo ancora la certezza del terzo posto, ma vogliamo conquistarlo e arrivare prima della Lazio perché noi siamo una squadra migliore. Ieri ho preso una botta durante l'allenamento, poi ho iniziato subito le terapie, stamattina ho fatto i controlli e ogni giorno che passa miglioro. E' successo ieri, spero di farcela per domenica. Il gol che ricordo con più piacere in questa stagione? Quello più speciale è stato il primo che ho realizzato contro il Verona, però il gol che mi piace di più è stato quello che ho segnato contro il Cagliari: è stato un gol molto bello e intelligente"