Per Luca Pellegrini potrebbe aprirsi una porta per volare in Emilia, nella squadra contro cui ha esordito da titolare all’Olimpico con la Roma. Come confermato a teleradiostereo dal ds spallino Vagnati, l’interesse è reale e i due club stanno ragionando su una soluzione. Le sue parole: “Luca Pellegrini è un profilo che ci interessa, ne stiamo parlando con la Roma, ma prima dobbiamo cedere Costa”.L’operazione sarebbe quella del prestito secco.