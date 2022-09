Sabato l’allenatore ha chiesto ufficialmente un altro difensore mentre domenica Tiago Pinto ha replicato che il mercato è chiuso. La Roma proverà comunque a cercare uno svincolato last minute. Se dovesse presentarsi l’occasione giusta, dopo aver sistemato almeno uno tra Coric e Bianda, i Friedkin accontenteranno ancora l’allenatore secondo il Corriere dello Sport.



I NOMI - Forse tra i più affidabili c’è Nikola Maksimovic che già conosce il nostro campionato e che qualche anno fa era valutato oltre 20 milioni. Ma anche sul centrale ex Torino e Napoli restano i dubbi sulle condizioni fisiche. Il serbo lo scorso anno al Genoa ha saltato ben 23 partite a causa dei numerosi problemi fisici. Da diversi mesi è stato offerto Zagadou (’99), svincolatosi dal Borussia Dortmund. La Roma ha studiato il francese, che non convince a causa dei suoi ripetuti problemi fisici che lo hanno portato a giocare soltanto 67 partite in cinque stagioni. Monitorato anche l’ex Lione Denayer (’95) che era stato seguito anche dal Torino. L’ex Manchester City, Mangala, non è giovanissimo (’91), ma vanta esperienza internazionale.