Ernesto Valverde, torna a parlare di Roma-Barcellona a distanza di 4 mesi “E’ stata una serata orribile. L’analisi che ho fatto dopo la partita di ritorno è che in tutte le fasi di quel quarto di finale non stavamo bene. A cominciare dal sorteggio, quando tutto il mondo ci applaudiva per aver pescato la Roma: è stato il primo passo per perdere il doppio confronto”. Valverde chiude con un commento su quanto abbia inciso il risultato della gara d’andata: “Se avessimo vinto 2-1 saremmo rimasti tutti concentrati. Poi la partita di ritorno è iniziata male dal principio, la Roma si è sentita forte e non abbiamo saputo dare la svolta necessaria, bisogna riconoscere i loro meriti. Dobbiamo essere più attenti in situazioni del genere. In competizioni come la Champions anche un singolo errore si può pagare caro, bisogna tenere alta la concentrazione”