Sono quasi 14 mila i biglietti virtuali acquistati dai romanisti per “partecipare” alla partita contro la Lazio di sabato. L’iniziativa si chiama Inside the Derbyed è stata lanciata dal club per consentire ai tifosi di essere vicini alla squadra con lo stadio chiuso. Come? Acquistando un biglietto virtuale al costo di 2 euro. In questo modo i romanisti potranno sostenere Roma Cares e il progetto “A scuola di tifo” e fare parte della scenografia che la società sta preparando. Chi parteciperà all’iniziativa riceverà a casa il biglietto ricordo della partita in formato digitale, una t-shirt che farà fare della scenografia, un voucher sconto da 10 euro da utilizzare negli As Roma store e potrà partecipare all’estrazione finale di una serie di premi As Roma e Qatar Airways.