Il centrocampista della Roma Jordan Veretout parla a Sky Sport prima della sfida con la Fiorentina: "Il nuovo sistema di gioco va bene per la squadra, Fonseca ha fatto la difesa a cinque e noi lavoriamo per questo modulo ogni giorno. Dobbiamo fare il nostro meglio sul campo per fare risultato, con la Fiorentina sarà dura, viene da sei gare senza sconfitta. Dobbiamo pensare a stasera, poi guarderemo al Siviglia".