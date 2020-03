Proseguono le video interviste dei calciatori della Roma, soprattutto ai media della propria nazione. Ultimo in ordine di tempo è stato Jordan Veretout che, dopo aver rilasciato la settimana scorsa un’intervista all’Equipe, stavolta si è confessato ai microfoni di Canal Plus. Queste le sue parole:Penso che, per la salute, la cosa più importante per tutti sia di restare in casa ed evitare le uscite. Per quanto riguarda la ripresa degli allentamenti, io penso che la decisione più saggia sia di restare a casa.Non si può sapere. Ovviamente tutti noi abbiamo voglia di riprendere l’attività il prima possibile, ma penso che bisogna fare attenzione e non giocare con la salute delle persone. Bisogna rimanere a casa perché quanto sta accadendo adesso nel mondo è molto grave. Quello che sta succedendo in questo momento è un qualcosa di molto pericoloso in tutto il mondo e io penso che non si possa prevedere la ripresa se c’è ancora il virus. È molto complicato.Comunicano con noi per sapere cose riguardo alla nostra salute, noi cerchiamo di mantenere la forma e di fare allenamenti a casa ma questo non rimpiazza il campo. Noi comunichiamo con loro, abbiamo tutti la voglia di riprendere il prima possibile evidentemente ma la cosa più importante è la salute oggi e ci dicono di restare a casa finché il virus non è vinto.Corsa sul tapis roulant, cyclette, esercizi a terra, addominali e altri esercizi per non perdere la condizione fisica in attesa che si riprenda l’attività.Che tutti siano forti, che tutti rispettino le consegne che ci danno. Soprattutto non bisogna giocare con la salute, non bisogna neanche giocare con la salute della famiglia, è un periodo complicato ma cerchiamo di farcela, approfittiamo per stare insieme con i figli e anche con mia moglie. Tutti insieme cerchiamo di passare dei buoni momenti per dimenticare questo virus, che è difficile da spiegare”.È importante, la Roma in Italia è una grande società. È un bellissimo gesto nei confronti della popolazione e i tifosi hanno seguito l’esempio. La Roma ha un grande cuore, possiamo essere fieri di questo club.Non lo so, cerchiamo di rimanere il più possibile in forma, anche se questo non rimpiazza il campo. Non sappiamo ancora quando potremo riprendere gli allenamenti. Abbiamo dei preparatori fisici anche per questo, per valutare ma noi siamo seguiti quotidianamente e speriamo di riprendere il più rapidamente possibile ed essere il più presto possibile pronti per giocare.Sveglia, colazione in tranquillità con la famiglia, attività sportiva, pranzo. Poi il pomeriggio in giardino con i figli, caccia al tesoro, facciamo dei disegni, un po’ di tutto, film, cartoni animati….Si trascorre più tempo in famiglia, essendo liberi dal campionato, dalle trasferte e dagli impegni professionali.