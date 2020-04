Il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha concesso una lunga intervista al sito ufficiale dei giallorossi, durante la quale ha parlato anche del rapporto con l'allenatore Paulo Fonseca e del suo futuro: “Con il mister mi trovo molto bene, già alla prima chiamata mi ha convinto del fatto che mi volesse e sono contento di essere venuto qui a Roma. E' una grande squadra, con grandi tifosi e anche un grande allenatore come lui che mi ha già aiutato e potrà solo farmi crescere ancora”.



SUL FUTURO - “In Italia mi trovo molto bene. Per il momento tornare in Francia non è una mia priorità. Spero di restare più a lungo possibile qui a Roma perché mi piacerebbe vincere un trofeo con questa maglia, sarebbe una cosa fantastica”.