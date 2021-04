Al termine dell'1-1 con l'Ajax che ha regalato alla Roma la semifinale di Europa League, Jordan Veretout ha parlato a Sky: "Sapevamo che l'Ajax sarebbe venuto qui per la qualificazione, credo che abbiamo fatto una buona partita difensiva. Possiamo fare meglio offensivamente, ma con questo atteggiamento possiamo fare grandi cose. Manchester? Ci pensiamo già oggi, è molto importante per noi, per la società e i tifosi. Ci dà fiducia, ma dobbiamo rimanere tranquilli. All'Ajax piace giocare tra le linee, il mister ci ha chiesto di essere corti e non lasciarli giocare. Siamo un gruppo forte, siamo felici per la vittoria".