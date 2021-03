Ancora una volta Fonseca dovrà rimaneggiare il reparto arretrato in occasione della sfida contro il Sassuolo. Kumbulla è reduce dalla lesione al menisco esterno, mentre Ibanez è squalificato. Con Smalling non ancora al meglio, Cristante proverà a stringere i denti a seguito del problema al pube che l’ha fatto rientrare dalla Nazionale ma potrebbe andare solo in panchina. Verso il rientro Veretout, che ha smaltito il problema al flessore della coscia destra: contro la formazione di De Zerbi ci sarà